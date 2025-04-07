Bahar ayında kar sürprizi! Lapa lapa yağdı, kent beyaza büründü

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Trakya bölgesinde ise kar yağışları başladı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağı bildirildi. Yapılan uyarıların ardından Trakya'da dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini arttırdı.

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kentte etkili olan sağanak, öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.



Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, kar kürüme çalışmaları için bölgede hazır bekliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.