Baharın simgesi kardelenler müjdeyi verdi: Her yer rengarenk oldu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kışın sona erdiğini ve baharın gelişini simgeleyen kardelen çiçekleri açtı. Zorlu kış şartlarının ardından ortaya çıkan kardelenler, ovayı beyaz bir örtü gibi kapladı. Karların çevrelediği bu narin çiçekler, bölgeye eşsiz bir güzellik kattı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde baharın habercisi olan kardelenler çiçek açtı. Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen kardelenlerin etrafını çeviren karlar ise ayrı bir güzellik kattı.

“ZARAR VERİLMESİN”

Yüksekova'nın verimli topraklarının birçok bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirten İslam Geçirgen, "Bölgemizin en güzel yerlerinden birindeyiz. Kardelenlerin uyanışına tanık oluyoruz. Mart ve nisan ayları, baharın müjdecisi olan kardelenlerin mevsimidir. Bu durum, ovamızın ne kadar zengin ve bereketli olduğunu gösteriyor. Burayı ziyaret edenlerden tek ricam, bu güzelliklere zarar vermeden sadece fotoğraflarını çekip ayrılmalarıdır." dedi.