Bahçelievler'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bir silahlı saldırı düzenlendi. Kurşun yağmuru sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İstanbul Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan H.A. (16), E.B. (18) ve F.G. (21) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan H.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.