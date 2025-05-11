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 | Murat Makas

Bahçesine düşen cisim karşısında şoke oldu! Anneler Günü hediyesi 'gökten' indi: Alev topu gibiydi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Arpaderen köyünde yaşayan Fehime Ekici'nin evinin bahçesine bir cisim düştü. Gördüğü manzara karşısında şoke olan kadın, oğluna haber verdi. Cismin analize gönderildiğini belirten aile, ''Anneler Günü hediyesi 'gökten' indi'' dedi.

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Bahçesine düşen cisim karşısında şoke oldu! Anneler Günü hediyesi 'gökten' indi: Alev topu gibiydi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 11:19

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Arpaderen köyünde Doruk mezrasında yaşayan 85 yaşındaki Fehime Ekici'ye ait evin bahçesine meraklandıran bir cisim düştü. Alev topuna benzeyen cismi gören Fehime Ekici durumu akşam eve gelen oğlu Fahri Ekici'ye anlattı. Fahri Ekici ertesi gün gündüz saatlerinde toplamda yaklaşık 20 kiloya yakın, göktaşı olduğunu değerlendirdiği cismi bularak analize gönderdi.

Bahçesine düşen cisim karşısında şoke oldu! Anneler Günü hediyesi 'gökten' indi: Alev topu gibiydi

ATEŞ TOPU GİBİ

Fahri Ekici, "Ben 30 yıl İstanbul'da esnaflık yaptım. Emekli olduktan sonra köyüme yerleştim. Burada annemle yaşıyorum. Geçen gün çok aşırı yağmurlu bir havada, annem pencere önünde otururken gökten böyle ateş topu gibi bir şey düştüğünü görüyor. Ben o anda evde yoktum, görmedim. Eve geldiğimde annem durumu anlattı, tarif etti. Düştüğü alanda aradım ve buldum" dedi.

"GÖKTAŞI OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Taşın göktaşı olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Ekici, "Düştüğü yer belli zaten. Yani o ateş topu gibi düştüğü için orayı böyle top şeklinde çukurlatmış. Taşlar dağılmış, etrafa yayılmıştı. Dediğim gibi göktaşı olduğunu düşünüyoruz. Analize gönderdik. Sonuçlarını bekliyoruz. Sonrasında ise taliplerini bekliyoruz. Yani en büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram. Düştüğü yerde dağılmıştı tabi biz bunları topladık, yaklaşık 15-20 kiloya yakın taş var. En büyük parçası yaklaşık 3,5 kilogram. Normal taşlardan daha ağır geliyor. Bir analizden çıksın sonuçları. Ona göre artık değerlendireceğiz" diye konuştu.

Bahçesine düşen cisim karşısında şoke oldu! Anneler Günü hediyesi 'gökten' indi: Alev topu gibiydi

"ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ GÖKTEN GELDİ"

Anneler Günü hediyesinin gökten indiğini şakacı bir üslupla dile getiren Fehime Ekici ise, "Benim çocuklarım taş düştüğü gün Elazığ'da idi. Akşam Elazığ'dan geldiler. Oğlum Fahri dedim, 'korkarım başımıza ateş yağacak' dedim. 'Niye anne' dedi. Dedim 'gökten böyle büyük bir ateş parçası düştü. Yıldırım gibi. Sanki ateş yağıyor. 'Nereye düştü' dedi 'anne, hele gidelim bakalım' dedi. Dedim ki, 'vallahi bilmem, işte kapının önüne doğru düştü.' Gece gidip baktılar, bulamadılar. 'Oğul gece vakti bulunmaz' dedim. Çocuklarım eve geç geldi zaten. Gündüz baktıklarında 'buldunuz mu oğlum' dedim. 'Tabii ki bulduk anne' dedi. Anneler Günü'nde hediye yağdı başımıza" şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Göktaşı ile meteorit aynı mı?
Meteorit Nedir? Kimi göktaşları ise Dünya'nın atmosferine girdikten sonra tamamen yanarak yok olmaz. Yeryüzüne ulaşıp yere düşen bu göktaşlarına meteorit adı verilir.
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