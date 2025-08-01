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 | Selahattin Demirel

Bahçesini sularken birden çıktı: Ölümle burun buruna geldim, Allah korudu

Manisa’da bir çiftçi, zeytin bahçesini suladığı sırada Kurtuluş Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış bir top mermisi buldu. Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, mermi bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

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Bahçesini sularken birden çıktı: Ölümle burun buruna geldim, Allah korudu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 19:57

ilçesine bağlı Çukuroba Mahallesi’ndeki zeytin bahçesini sulayan çiftçi Kemal Yıldız, toprak yüzeyinde metalik bir cisim fark etti. Cismi inceleyen Yıldız, bunun eski bir top mermisi olduğunu fark edince büyük panik yaşadı. Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zeytinlik çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların bölgeye yaklaşması engellendi ve çevredeki arazi sahipleri uyarıldı.

Bahçesini sularken birden çıktı: Ölümle burun buruna geldim, Allah korudu

BOMBA İMHA EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı uzmanları kısa sürede bölgeye sevk edildi. Emniyet ekiplerinin koordinasyonuyla yapılan çalışmalarda, top mermisi kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Yetkililer, patlamamış mühimmatın dönemine ait olduğunun değerlendirildiğini, mermi kalıntılarının incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığını belirtti.

Bahçesini sularken birden çıktı: Ölümle burun buruna geldim, Allah korudu

O ANLARI ANLATTI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kemal Yıldız, "Zeytinleri sularken toprağın üstünde paslı bir şey gördüm. Başta taş sandım ama dikkatli bakınca farklı olduğunu anladım. Ölümle burun buruna geldiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Allah korudu" dedi.

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ETİKETLER
#Manisa
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#Yaşam
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