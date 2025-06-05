Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Kurum görüntüleriyle paylaştı! 'Bitti denilen yerden yeniden başladık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı’nı Adıyaman İndere’de yapımı tamamlanan evlerinde karşılayacak ailelerin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum "Bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, yepyeni bir şehir kurduk. Burası Adıyaman İndere! 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor. Çok şükür."

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 15:36

Çevre Şehircilik ve İklim Değişik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO, Adıyaman İndere’de 5 milyon metrekare alan üzerine 16 bin 467’si konut, 355’i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerinin büyük bölümünü tamamladı. 16 bin 333 bağımsız bölümün kurası çekildi, 2 bin 89 hak sahibine anahtarları teslim edildi. 100 bin kişiye konforlu ve güvenli barınma sağlayacak bölgede, çalışmalar gece gündüz vardiya sistemiyle devam ediyor. 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçinin bulunduğu şantiyede 600 iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar sürüyor. Konutlar, depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun zemin+4’ü geçmeyecek şekilde tasarlanıyor.

Bakan Kurum görüntüleriyle paylaştı! 'Bitti denilen yerden yeniden başladık'

BAKAN KURUM: BİTTİ DENİLEN YERDEN YENİDEN BAŞLADIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İndere’de tamamlanan evlerine taşınan vatandaşların bayram heyecanını paylaştı: "Bitti denilen yerden yeniden başladık. Dağları deldik, yepyeni bir şehir kurduk. Burası Adıyaman İndere! 16 bin konutluk bu uydu kentimizde depremzede kardeşlerimiz bayram sevincini artık yeni yuvalarında karşılıyor. Çok şükür.

Bakan Kurum görüntüleriyle paylaştı! 'Bitti denilen yerden yeniden başladık'

"KONTEYNERDAN BU EVE GELMEK BİR MUCİZEYDİ”

İndere’de bu kadar büyük bir şehrin inşasını “mucize” diye tanımlayan hak sahibi Cansel Sevim, “Burası önceden dağ idi. Biz Karadağ diyorduk. Şimdi buranın o halden hızlı bir şekilde bu hale gelmesi bence mucizevi bir şeydi. Kısa süre içerisinde bu kadar evin yapılabileceğine ben inanmıyordum. Konteynerden böyle güzel bir eve gelmek bizim için çok mucizevi bir şeydi. Konteynerde bir metrelik mutfağınız vardı, tezgahımız yoktu, doğru dürüst yemek yapamıyorduk” diye konuştu.

Bakan Kurum görüntüleriyle paylaştı! 'Bitti denilen yerden yeniden başladık'

“DEPREMDEN SONRAKİ İLK BAYRAM”

Sevim, bu bayramı evlerinde geçirmenin heyecanı yaşadığını dile getirdi: Bayram dediğiniz birliktir, beraberliktir. Ama konteynerde bunu yapamıyorduk, zorlanıyorduk. Aşırı heyecanlıyım, temizlik mi yapsam, tatlı mı yapsam? Misafirimi nasıl ağırlasam? Hani burada mı otursam yoksa diğer odada mı otursam? Sanırım gerçekten anlatılmayacak kadar güzel bir his. Yeni evimizdeki ilk bayram ama bizim için depremden sonraki ilk bayram da olabilir.

“AMACIMIZ VATANDAŞLARA ÇİFTE BAYRAM YAŞATMAK”

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Ahmet Öztürk, daha önce dağlık bir alan olan bölgede sosyal yaşam alanlarıyla modern bir şehir kurduklarını belirtti. Öztürk, “Amacımız, bayram öncesi teslimlerimizi hızlandırarak vatandaşlara çifte bayram yaşatmak, aynı zamanda aileleriyle mutlu bir bayram geçirmelerini sağlamak. Bu yüzden çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.