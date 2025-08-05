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 | Baran Aksoy

Bakan Uraloğlu duyurmuştu! Pegasus yasağı uygulamaya koydu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Pegasus bunun üzerine uçaklarında powerbank kullanımını yasakladı.

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Bakan Uraloğlu duyurmuştu! Pegasus yasağı uygulamaya koydu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:06

İstanbul-Seul seferini Asiana Havayolları'na uçak Kazakistan Hava Sahası'nda seyir halindeyken bir yolcunun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) koltuk arasına düşmesi nedeniyle uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

Bakan Uraloğlu duyurmuştu! Pegasus yasağı uygulamaya koydu

BAKAN URALOĞLU KARARI DUYURMUŞTU!

Olayın ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Uraloğlu duyurmuştu! Pegasus yasağı uygulamaya koydu

PEGASUS POWERBANK KULLANIMINI YASAKLADI

Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasak getirdi. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını sırasında kullanamayacak.

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ETİKETLER
#uçak kazası
#uçuş
#ulaştırma bakanı
#Asiana Havayolları
#Powerbank
#Pegasus Havayolları
#Sivil Havacılık
#Yaşam
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