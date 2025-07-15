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 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya duyurdu! 64 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 306 şüphelinin yakaladığını duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 11:33

İstanbul ve İzmir merkezli son 2 günde 64 ilde ’ye yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında detayları paylaştı. 306 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "İstanbul ve İzmir merkezli Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ örgütünün "Finans Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak, örgüt içerisindeki şahısların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek ve örgüte eleman kazandırmaya çalışmak suçlarından aranıyordu" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 64 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Bakan Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

"Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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ETİKETLER
#operasyon
#içişleri bakanı
#fetö
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#güvenlik
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