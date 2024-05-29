Bakan Yumaklı büyük tehlikeyi açıkladı: Önlem alınmazsa 6 sene sonra...

29 May 2024 18:23 - Güncelleme : 29 May 2024 18:23

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 2024 yılı Mayıs ayı olağan toplantısında, Türkiye'nin su kaynaklarının azalmasıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bakan Yumaklı, mevcut önlemler alınmazsa ülkemizin sadece 6 yıl içinde su fakiri ülkeler kategorisine girebileceğini açıkladı.

SANAYİ VE TARIMIN BİRLİKTELİĞİ

Bakan Yumaklı, konuşmasında sanayi ve tarımın birbirinden ayrılmaz iki sektör olduğuna dikkat çekti. "Sanayi ve tarım adeta etle tırnak gibi," diyen Yumaklı, bu iki sektörün entegrasyonunun hem tarımsal üretimde hem de sanayide başarının temellerini oluşturduğunu belirtti. Son 22 yılda Türkiye tarımının geldiği noktayı değerlendiren Bakan, uluslararası standartlara uygun 15 kanun çıkarıldığını ve çiftçilere verilen destek miktarının bugünün değerleriyle 1,6 trilyon TL'yi bulduğunu ifade etti.

SU KAYNAKLARI AZALIYOR

Türkiye'nin mevcut su kaynakları konusunda detaylı bilgi veren Bakan Yumaklı, 2023 yılında toplam 57 milyar metreküp su kullanıldığını belirtti. Sanayi sektöründe suya en fazla bağımlı olan sektörlerin başında yüzde 22 ile gıda ve yüzde 18 ile tekstil sektörlerinin geldiğini ekledi. Yumaklı, su kaynaklarının önemini vurgulayarak, kişi başına düşen kullanılabilir su potansiyeline göre ülkelerin su zengini, su stresi yaşayan veya su fakiri olarak sınıflandırıldığını söyledi.

"SU STRESİ ALTINDAYIZ"

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin şu anda kişi başına bin 313 metreküp su miktarına sahip olduğunu belirterek, "Bin üç yüz on üç metreküple yani binle bin yedi yüz arasında, bine daha yakınız. Su stresi altında bir ülkeyiz," dedi. Eğer mevcut su tüketim alışkanlıkları değiştirilmez ve gerekli önlemler alınmazsa, Türkiye'nin altı yıl içinde su fakiri ülkeler kategorisine gireceği uyarısında bulundu.

"95 MİLYAR TL KAYNAK AYRILDI"

Bakan Yumaklı, tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirmek için yapılan kırsal kalkınma yatırımlarının devam ettiğini ve bugünün rakamlarıyla 93 bin projeye yaklaşık 95 milyar TL kaynak ayrıldığını belirtti. Ayrıca, ekonomik yatırımlarda proje limitlerinin yüzde yüz artırılarak 7 milyondan 14 milyon TL'ye çıkarıldığını söyledi. Yumaklı, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı olduğunu ve 81 ile yaygınlaştırıldığını da ekledi.