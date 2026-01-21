Bakanlık milyonları uyardı! 2 ürün raflardan toplatılıyor: Her mutfağa girdiler

Ticaret Bakanlığı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Giyimden kırtasiyeye, oyuncaktan temizlik ürünlerine kadar piyasada yer alan milyonlarca ürün denetlenirken, insan sağlığını riske atan ürünler de piyasadan kaldırılıyor. Bu kapsamda son olarak iki lavabo açıcı ürün için de taşıdığı riskler nedeniyle piyasadan toplatılma kararı alındı.