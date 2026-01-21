Menü Kapat
Bakanlık milyonları uyardı! 2 ürün raflardan toplatılıyor: Her mutfağa girdiler

Ocak 21, 2026 13:17

Ocak 21, 2026 13:17
1
Bakanlık milyonları uyardı! 2 ürün raflardan toplatılıyor: Her mutfağa girdiler

Ticaret Bakanlığı milyonları uyardı. Hemen her mutfakta yer alan iki lavabo açıcı ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, ürünlerin raflardan toplatılması kararı verildi. Yapılan incelemelerde ürünlerin yanık ve yaralanmalara neden olacağı belirtilirken, kararın 7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

2
Bakanlık milyonları uyardı! 2 ürün raflardan toplatılıyor: Her mutfağa girdiler

Ticaret Bakanlığı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Giyimden kırtasiyeye, oyuncaktan temizlik ürünlerine kadar piyasada yer alan milyonlarca ürün denetlenirken, insan sağlığını riske atan ürünler de piyasadan kaldırılıyor. Bu kapsamda son olarak iki lavabo açıcı ürün için de taşıdığı riskler nedeniyle piyasadan toplatılma kararı alındı.

3
Bakanlık milyonları uyardı! 2 ürün raflardan toplatılıyor: Her mutfağa girdiler

Pek çok mutfakta bulunmasına rağmen, Bakanlığın denetimlerinden geçemeyen Hypo Jel lavabo açıcı ile Pratix Çzm markaları lavabo açıcılar taşıdığı riskler nedeniyle artık satılamayacak. İşte Bakanlığın resmi sitesinde paylaşılan kararların detayları…

4
Bakanlık milyonları uyardı! 2 ürün raflardan toplatılıyor: Her mutfağa girdiler

MARKA: Pratix Çzm

ÜRÜN TANIMI: Pratix Çzm Lavabo Açar

TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal, Yanıklar

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneği Ve Dokunsal Tehlike Uyarıları Bulunmadığından Risk Taşımaktadır

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

İLGİLİ MEVZUAT: Deterjanlar Hakkında Yönetmelik Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

5
Bakanlık milyonları uyardı! 2 ürün raflardan toplatılıyor: Her mutfağa girdiler

MARKA: Hypo

ÜRÜN ETİKET ADI: Hypo Jel Lavabo Açıcı

TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Bildirime Konu Ürün Anılan Mevzuatlara Göre Yapılan Test Sonucunda; ''Dokunsal Uyarı'' Testinden Kalır Sonuç Almıştır.

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

İLGİLİ MEVZUAT: -7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, -Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, -Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında 

