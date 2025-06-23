Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Balık tutan genç elektrik akımına kapılarak can verdi

Ordu'da 17 yaşındaki gencin balık tutması faciayla bitti. Oltası, 36 bin voltun geçtiği yüksek gerilim hattına takılan genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 00:02
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 00:02

Sahilköy Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi Cüri Köprüsü üzerinde balık avlayan 17 yaşındaki Birol Küçük, otlukların arasından başka bir alana geçmeye çalışırken oltasının yüksek gerilim hattı tellerine takılması sonucu elektrik akımına kapıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Balık tutan genç elektrik akımına kapılarak can verdi

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmalar sonrası gencin oltasını, ayakkabısını ve yanmış kıyafetlerini incelemek üzere karakola götürdü.

AKIMA KAPILDIĞI YERDE YANGIN ÇIKTI

Gencin akıma kapıldığı yerde ise küçük çapta yangın çıktı. Bölgeden geçen yüksek gerilim hattının ekipler tarafından yapılan incelemelerde 36 bin voltluk bir elektrik akımının geçtiği öğrenildi.

Balık tutan genç elektrik akımına kapılarak can verdi

Yangın bölgede bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şile'de denize girmek faciayla bitti! 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.