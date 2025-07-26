Balıkesir-Bandırma karayolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile plakası bulunmayan bir motosiklet Balıkesir-Bandırma karayolunda çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜHAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsüolan yabancı uyruklu şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.B.K. ve yolcu Ç.V. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.