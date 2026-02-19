Menü Kapat
Yaşam
Balıkesir’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Balıkesir İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Balıkesir iftar ve teravih namazı vakti

Balıkesir’de Ramazan İmsakiyesi belli oldu. İslam dünyası için oruç ve ibadet ayı olarak da bilinen on bir ayın sultanı Ramazan ayında ilk sahura 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece uyanılacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar ise niyet edebilmek için sahurlarını yapacak. 81 İlin imsakiyesi belli olurken gözler Balıkesir sahur saatine çevrildi. Ayvalık, Altıeylül, Bandırma, Balya, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Dursunbey, Gömeç, Erdek, Havran, Gönen, Karesi, İvrindi, Manyas, Kepsut, Savaştepe, Marmara, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde oruç hazırlığında olanlar Balıkesir sahur vaktine göre hareket edecek. Ramazan bu sene 29 gün sürecek. Balıkesir ili iftar, sahur saati ve teravih namazı vakitleri belli oldu. Peki, Balıkesir ilk sahur saat kaçta? İşte, Balıkesir iftar ve sahur vakti 2026…

Balıkesir'de ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Balıkesir İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Balıkesir iftar ve teravih namazı vakti
Balıkesir iftar saati ve sahur vakitleri açıklandı. Ramazan ayında Müslümanlar ibadetlerine daha fazla dikkat edecek. Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanırken Ramazan’da yapılacak olan ibadetler de farklı bir önem taşıyor. Özürsüz oruç tutmamak hadislerde büyük bir günah olarak açıklanırken Ramazan içinde oruçlu olmayı farz bilen, sevabını da Allah’ü Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutan kişilerin günahları affolunur. (Buhari) Balıkesir sahur ve iftar vaktine göre hareket edecekler ise Ramazan İmsakiyesini merak ediyor. Ramazan ayında oruç tutmak farzken, camilerde teravih namazı kılmak da sünnettir. Peki Balıkesir’de iftar saat kaçta? İşte, Balıkesir Ramazan İmsakiyesi…

Balıkesir’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Balıkesir İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Balıkesir iftar ve teravih namazı vakti

BALIKESİR 2026 SAHUR KAÇTA?

Ramazan ayında oruç tutuyor olmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek değildir. Eli dili, gözleri, kulakları ve bütün uzuvlarıyla günahtan kaçınmaktır. Oruç tutan bir müslüman, yalan söylemeyi terk etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allah’ü Teâlâ’nın ihtiyacı yoktur şeklinde buyurulmuştur. İmsak vakti oruca başlamanın zamanıdır. Balıkesir’de ilk sahura 18 Şubat Çarşamba’yı Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak ve imsak vakti 06:10 olacak.

BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Balıkesir’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Balıkesir İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Balıkesir iftar ve teravih namazı vakti

BALIKESİR’DE İFTAR VAKİTLERİ 2026

Balıkesir’de Ayvalık, Altıeylül, Bandırma, Balya, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Dursunbey, Gömeç, Erdek, Havran, Gönen, Karesi, İvrindi, Manyas, Kepsut, Savaştepe, Marmara, Susurluk ve Sındırgı gibi ilçelerde iftar saati farklılık gösterebilir. Balıkesir’de ilk iftar ise saat 18:58’da açılacak.

Balıkesir’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Balıkesir İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Balıkesir iftar ve teravih namazı vakti

TARİHLERE GÖRE BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

RamazanTarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün19 Şubat Perşembe06:1006:2607:4813:3316:3418:5820:25
2. gün20 Şubat Cuma06:0806:2507:4713:3316:3518:5920:26
3. gün21 Şubat Cumartesi06:0706:2407:4613:3316:3519:0020:27
4. gün22 Şubat Pazar06:0606:2307:4413:3316:3619:0120:28
5. gün23 Şubat Pazartesi06:0506:2107:4313:3316:3719:0220:29
6. gün24 Şubat Salı06:0306:2007:4113:3316:3819:0320:30
7. gün25 Şubat Çarşamba06:0206:1907:4013:3316:3919:0520:31
8. gün26 Şubat Perşembe06:0006:1707:3913:3216:3919:0620:33
9. gün27 Şubat Cuma05:5906:1607:3713:3216:4019:0720:34
10. gün28 Şubat Cumartesi05:5806:1407:3613:3216:4119:0820:35
11. gün1 Mart Pazar05:5606:1307:3413:3216:4219:0920:36
12. gün2 Mart Pazartesi05:5506:1107:3313:3216:4219:1020:37
13. gün3 Mart Salı05:5306:1007:3113:3116:4319:1120:38
14. gün4 Mart Çarşamba05:5206:0807:3013:3116:4419:1220:39
15. gün5 Mart Perşembe05:5006:0707:2813:3116:4419:1320:40
16. gün6 Mart Cuma05:4906:0507:2713:3116:4519:1420:41
17. gün7 Mart Cumartesi05:4706:0407:2513:3016:4619:1520:42
18. gün8 Mart Pazar05:4606:0207:2413:3016:4619:1720:43
19. gün9 Mart Pazartesi05:4406:0107:2213:3016:4719:1820:44
20. gün10 Mart Salı05:4205:5907:2013:3016:4719:1920:45
21. gün11 Mart Çarşamba05:4105:5807:1913:2916:4819:2020:46
22. gün12 Mart Perşembe05:3905:5607:1713:2916:4919:2120:47
23. gün13 Mart Cuma05:3805:5407:1613:2916:4919:2220:49
24. gün14 Mart Cumartesi05:3605:5307:1413:2916:5019:2320:50
25. gün15 Mart Pazar05:3405:5107:1313:2816:5019:2420:51
26. gün16 Mart Pazartesi05:3305:4907:1113:2816:5119:2520:52
27. gün17 Mart Salı05:3105:4807:0913:2816:5119:2620:53
28. gün18 Mart Çarşamba05:2905:4607:0813:2816:5219:2720:54
29. gün19 Mart Perşembe05:2705:4407:0613:2716:5219:2820:55
#Dini Bilgiler
#Oruç Ibadeti
#Ramazan İmsakiyesi 2026
#Balıkesir Iftar Saati
#Balıkesir Sahur Vakti
#Yaşam
