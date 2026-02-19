Balıkesir’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Balıkesir İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Balıkesir iftar ve teravih namazı vakti

Balıkesir iftar saati ve sahur vakitleri açıklandı. Ramazan ayında Müslümanlar ibadetlerine daha fazla dikkat edecek. Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanırken Ramazan’da yapılacak olan ibadetler de farklı bir önem taşıyor. Özürsüz oruç tutmamak hadislerde büyük bir günah olarak açıklanırken Ramazan içinde oruçlu olmayı farz bilen, sevabını da Allah’ü Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutan kişilerin günahları affolunur. (Buhari) Balıkesir sahur ve iftar vaktine göre hareket edecekler ise Ramazan İmsakiyesini merak ediyor. Ramazan ayında oruç tutmak farzken, camilerde teravih namazı kılmak da sünnettir. Peki Balıkesir’de iftar saat kaçta? İşte, Balıkesir Ramazan İmsakiyesi…

BALIKESİR 2026 SAHUR KAÇTA?

Ramazan ayında oruç tutuyor olmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek değildir. Eli dili, gözleri, kulakları ve bütün uzuvlarıyla günahtan kaçınmaktır. Oruç tutan bir müslüman, yalan söylemeyi terk etmezse, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allah’ü Teâlâ’nın ihtiyacı yoktur şeklinde buyurulmuştur. İmsak vakti oruca başlamanın zamanıdır. Balıkesir’de ilk sahura 18 Şubat Çarşamba’yı Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak ve imsak vakti 06:10 olacak.

BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BALIKESİR’DE İFTAR VAKİTLERİ 2026

Balıkesir’de Ayvalık, Altıeylül, Bandırma, Balya, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Dursunbey, Gömeç, Erdek, Havran, Gönen, Karesi, İvrindi, Manyas, Kepsut, Savaştepe, Marmara, Susurluk ve Sındırgı gibi ilçelerde iftar saati farklılık gösterebilir. Balıkesir’de ilk iftar ise saat 18:58’da açılacak.

TARİHLERE GÖRE BALIKESİR RAMAZAN İMSAKİYESİ