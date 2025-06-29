Balıkesir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kamyon sürücüsü Bekir Kurt (50) Ümiteli Mahallesi mevkisinde brandanın açıldığını görünce yolun sağına aracını park edip brandayı düzeltmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra aynı istikamette seyir halinde olan 16 ANK 60 plakalı otomobilin sürücüsü kamyonu fark etmeyince, yolun sağ şeridinde duraklamış halde bulunan kamyona arkadan çarptı.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İbrahim Çetin (49), Yılmaz Aydın (32) ve kamyon sürücüsü Bekir Kurt (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan otomobil yolcusu İbrahim İnal (44), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle Balıkesir-Bandırma Devlet Karayolu’nun Bandırma istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Susurluk yönünden tek şerit olarak sağlandı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek tahkikat başlatıldı. Kazanın ardından bölgede jandarma ve trafik ekipleri güvenlik önlemi alırken, araçlar olay yeri inceleme çalışmalarının ardından yoldan kaldırıldı.