Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Balıkesir'de minibüs aynı yönde ilerleyen tomruk yüklü kamyona çarptı. Feci kazada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasının ardından can pazarı yaşandı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

MİNİBÜS TOMRUK YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI

Çanakkale Edremit kara yolunun Altınoluk İskele Mahallesi yakınlarında Y.E. idaresindeki 06 FK 5658 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen O.Y. idaresindeki 10 N 0271 plakalı tomruk yüklü kamyona çarptı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ İLE 5 YOLCU YARALI

Kazada minibüs sürücü Y.E. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.K, F.K, F.G.K, A.K. ve N.E. çeşitli yerlerinden yaralandı.

SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE ÇIKARDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilirken, durumu ağır olan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.