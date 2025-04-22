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 | Bengül Arıca

Balıkesir'de şüpheli ölüm! Ekipler eve girince büyük şok yaşadı

Balıkesir'de 75 yaşındaki Ayten M. isimli kadına haftalardır ulaşamayan komşuları durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis yaşlı kadının yaşadığı eve gidince büyük şok yaşadı. Kapıyı açan oğluna 'annen nerede' diye soran polis ekipleri, 'uyuyor' cevabını aldı. İçeri giren polis yaşlı kadının öldüğünü anladı. Yaşlı kadının oğlu gözaltına alınırken evin hali herkesi şoke etti. İşte detaylar...

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Balıkesir'de şüpheli ölüm! Ekipler eve girince büyük şok yaşadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 09:11

Balıkesir'de 75 yaşındaki Ayten M.'den haber alamayan komşularının ihbarıyla ortaya çıkan olay herkesi şoke etti. Komşuları tarafından haftalardır görülmeyin yaşlı kadın için yetkililere bilgi verildi. Harekete geçen emniyet ekipleri, olay yerine gitti. Kapıyı açarak eve giren polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı.

Balıkesir'de şüpheli ölüm! Ekipler eve girince büyük şok yaşadı

POLİSE 'ANNEM İÇERİDE UYUYO' DEDİ AMA...

Kapıyı kimseye açmayan Ş.M.'ye 'annen nerede' diye soru soran polisler, 'içeride uyuyor' cevabı aldı. Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sorulara mantıklı cevaplar veremediği öğrenilen Ş.M. önce evden çıkartıldı ve ardından gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan köpeğin ise Ş.M.'nin yanından ayrılmadığı ve sürekli olarak çevresine havladığı görüldü.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesi sonucunda yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı ifade edilirken, Ayten M.'nin ölüm olayı ile ilgili olarak şüpheli ölüm verildi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgilendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Balıkesir'de şüpheli ölüm! Ekipler eve girince büyük şok yaşadı

EV ÇÖP YIĞININA DÖNÜŞMÜŞ!

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri eve girerek araştırmada bulundu. Bu sırada sürekli olarak havlayan köpek ise belediye yetkililerince teslim alınarak hayvan barınağına götürüldü. Ayrıca, "çöp eve" dönüşmüş olduğu görülen ev, detaylı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Evdeki boş alkol şişelerinin fazlalığı dikkat çekerken, yarısı dolu olan bir alkol şişesinin yanında 'Ruhun Deşifresi' isimli bir kitap dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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