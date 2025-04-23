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 | Özge Sönmez

Balıkesir'de tüyler ürperten olay! Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı: Polislerin sorusuna verdiği cevap dehşete düşürdü

Balıkesir'de yaşanan olay herkesi şoke etti. 75 yaşındaki yaşlı kadından haber alamayan yakınları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede ekiplere 'annem uyuyor' diyen şahsın 2 hafta boyunca annesinin cesediyle yaşadığı öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 09:29

Balıkesir'de yaşanan ilginç olay duyanları dehşete düşürdü. 75 yaşındaki Ayten M.'den haftalardır haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirince korkunç gerçek ortaya çıktı. Eve giden polislere yaşlı kadının oğlu Ş.M. kapıyı açtı. Ekiplere annenin uyuduğunu söylese de gerçek ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde yaşlı kadının 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Annesinin cesediyle 2 hafta boyunca aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

Balıkesir'de tüyler ürperten olay! Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı: Polislerin sorusuna verdiği cevap dehşete düşürdü

TUTUKLANDI

Yaşanan şüpheli ölüm olayında kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olay yeri incelemesi yapması için odalara girmesi üzerine evin adeta bir çöplüğü andırması sonucu belediye ekiplerinden destek istenildi.

Balıkesir'de tüyler ürperten olay! Annesinin cesediyle 2 hafta yaşadı: Polislerin sorusuna verdiği cevap dehşete düşürdü


Öte yandan, evde yapılan temizleme çalışması sonucu yarım dolu alkol şişesinin yanında bulunan 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap dikkat çekmişti. Yaşanan olayları detaylı olarak inceleyen polis ekipleri Ş.M.yi gözaltına aldı. Merhum kadının dün yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan Ş.M. için salıverme kararı çıkmıştı ki, yapılan kontrolde eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısı ile aranması olduğu anlaşıldı. Dün adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan ölüm olayı ile birlikte sır perdesi de aralandı. Hayatını kaybeden Ayten M. ve ailesinin bundan 7-8 yıl kadar önce Balıkesir'in turistik bölgelerinden biri olan Kazdağı eteklerinde bir evleri olduğu ve ailesi ile burada yaşadıkları öğrenildi. Ailenin babasının 4 yıl önce ani rahatsızlık dolayısı ile hayatını kaybetmesinin ardından aile Balıkesir il merkezine yerleşti. Ailenin tek oğlu Ş.M. ise araç alım satımı yapan bir galeri açarak ticaret ile uğraştı. Aynı zamanda Edremit ilçesinde de bir pet-shop açan aile, bu şekilde hayatlarını sürdürdü. Şüpheli Ş.M.'nin daha sonra uyuşturucu batağına sürüklendiği işyerlerini kapattığı öğrenilirken, olayın yaşandığı günde de polise cevap olarak 'Annem uyuyor' demesinin temelinde yaşanan psiklolojik sorunlar dolayısı ile uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi.

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