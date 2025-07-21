Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İzmir’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü, Balıkesir'in Naipli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otobüste bulunan 1 yolcunun ağır, 5 yolcunun orta, 21 yolcunun da hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Otobüste 24 yolcu ile birlikte 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir Batı ve Kuzey gişeleri arasında otobüsün şarampole devrildiğini belirtti.

Vali Ustaoğlu, paylaşımında, "İlk bilgilere göre 27 yaralı olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine yeterince ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş olup, yaralılarımızın hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.