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 | Onur Kaya

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 02:52
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 02:57

'in ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazasında can pazarı yaşandı. Balıkesir-Kepsut kara yolunun Çınarlıdere Mezarlığı mevkisinde 3 araç kazaya karıştı.

KARŞI YÖNLERDEN GELEN ARAÇLAR ÇARPIŞTI

Hüseyin A. (75) idaresindeki 43 HE 199 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan A. yönetimindeki 06 H 8868 plakalı otomobil ve Murat Ç. idaresindeki 10 AHY 846 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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1 ÖLÜ, 7 YARALI VAR

Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayşe Ç'nin cenazesi ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

AKSAYAN TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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