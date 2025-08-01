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 | İrem Şenel

Balkondan girdi eşine kurşun yağdırdı! Ölüm planını sosyal medyada anlattı

Trabzon Beşikdüzü'nde balkondan girerek boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren Ali Eren S.'nin cinayeti işlemeden günler önce sosyal medyada intikam mesajı kan dondurdu. Yaptığı paylaşımda cinayeti önceden planladığı ortaya çıktı. 6 gün sonra eşini evinde vahşice katletti.

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Balkondan girdi eşine kurşun yağdırdı! Ölüm planını sosyal medyada anlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 15:43

Olay, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, Ali Eren S. aşamasında olduğu Sinem T.'nin yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girerek, tabanca ile vurup kaçmaya başladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir mahalle bekçisini de yaralayan zanlı kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinem S.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan mahalle bekçisi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Motosikletine binerek kaçan Ali Eren S.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Balkondan girdi eşine kurşun yağdırdı! Ölüm planını sosyal medyada anlattı

VAHŞİ CİNAYETTEN ÖNCE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI KAN DONDURDU


Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem S.'nin hem de Ali Eren S.'nin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Ali Eren S.'nin 6 gün önce sosyal medya hesabından "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde tehdit paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

Balkondan girdi eşine kurşun yağdırdı! Ölüm planını sosyal medyada anlattı


GENÇ KADININ PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU


Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem S.'nin ise sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Paylaşımda, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullanan Sinem S., kısa bir süre sonra silahla vurularak feci şekilde hayatını kaybetti.

ETİKETLER
#trabzonspor
#silahlı saldırı
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#sosyal-medya
#Yaşam
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