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 | Bengül Büyükhan

Banka hesaplarından milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 9 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da vatandaşların banka hesaplarına izinsiz olarak erişip çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktaran çeteye operasyon düzenlendi. 11 kişinin polise yaptığı ihbar sonucu harekete geçen ekipler 1 milyon 195 bin TL’lik vurgun yapan 9 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 15:14

Afyonkarahisar’da polise başvuran 11 kişi banka hesaplarına izinsiz girilerek kredi çekildiği ardından bu paralarına başka hesaplara aktarıldığı bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Hatay ve Van’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

1 MİLYON 195 BİN TL’LİK VURGUN YAPTILAR

Yapılan incelemelerde ise şahısların mağdurların banka hesaplarında yer alan paraları ve onların adına çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına daha sonra kripto para cüzdanlarına aktardıkları belirlendi. Şahısların bu yöntemle 1 milyon 195 bin TL’lik vurgun yaptıkları tespit edildi.

Yakalanan 9 şahıs adliyeye sevk edilirken, şahısların 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ NEDİR?
Tehdit ve şiddet uygulayan, bünyesinde açık veya gizli işbölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş, suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı amaçlayan ez az 3 kişiden oluşan yapılara organize suç örgütü denir.
ETİKETLER
#dolandıcılar
#dolandırıcılar
#Evrensel Barış
#vurgun
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