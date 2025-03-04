Banka hesaplarından milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 9 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da vatandaşların banka hesaplarına izinsiz olarak erişip çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktaran çeteye operasyon düzenlendi. 11 kişinin polise yaptığı ihbar sonucu harekete geçen ekipler 1 milyon 195 bin TL’lik vurgun yapan 9 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Afyonkarahisar’da polise başvuran 11 kişi banka hesaplarına izinsiz girilerek kredi çekildiği ardından bu paralarına başka hesaplara aktarıldığı bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Hatay ve Van’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

1 MİLYON 195 BİN TL’LİK VURGUN YAPTILAR

Yapılan incelemelerde ise şahısların mağdurların banka hesaplarında yer alan paraları ve onların adına çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına daha sonra kripto para cüzdanlarına aktardıkları belirlendi. Şahısların bu yöntemle 1 milyon 195 bin TL’lik vurgun yaptıkları tespit edildi.

Yakalanan 9 şahıs adliyeye sevk edilirken, şahısların 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.