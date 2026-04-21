Bankalar 23 Nisan’da açık olacak mı? EFT ve Havale 23 Nisan ücretsiz yapılabilecek mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım süreci başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan tarihinde yurt genelinde pek çok etkinlik organize edilecek. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları ve özel iş yerleri o gün kapalı olacak. Peki, 23 Nisan Perşembe günü bankalar hizmet verecek mi, açık olacak mı?

Bankalar 23 Nisan’da açık olacak mı? EFT ve Havale 23 Nisan ücretsiz yapılabilecek mi?
Perşembe bankalar açık mı sorusunun yanıtı merak edilmeyi sürdürüyor. 23 Nisan ’nın resmi tatil olması dolayısıyla kamu çalışanları Perşembe günü idari izinli sayılacak. Özel sektörde ise birçok işletme faaliyetlerine devam edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle banka şubeleri kapalı olacak ancak dijital kanallar aracılığıyla bazı işlemler yapılabilecek.
23 Nisan Perşembe günü resmi tatil olması dolayısıyla kamu ve özel bankalar hizmet vermeyecek.
Vatandaşlar banka işlemlerini 24 Nisan Cuma günü şubeler aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
EFT işlemleri resmi tatil dolayısıyla beklemeye alınacak ve 24 Nisan Cuma sabahı işleme alınacak.
Havale işlemleri (aynı banka içinde) 7/24 anlık olarak tamamlanacak.
FAST sistemi ile yapılan transferler belirlenen limitler kapsamında anında alıcı hesaba ulaşacak.
23 NİSAN PERŞEMBE BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil kapsamında yer alması nedeniyle kamu ve özel bankalar hizmet vermeyecek. Bankalarda işlemi bulunan vatandaşlar, 24 Nisan Cuma günü şubeler aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek.

EFT-HAVALE İŞLEMLERİ YAPILABİLECEK Mİ?

Banka şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık kanalları aracılığıyla para transferi işlemleri kesintisiz biçimde sürdürülebilir. Ancak tercih edilen yönteme bağlı olarak işlem sürelerinde değişiklik görülebilir:

: Farklı bankalar arasında gerçekleştirilen para transferleri resmi tatil dolayısıyla beklemeye alınır. 23 Nisan’da verilen EFT talimatları, takip eden ilk iş günü olan 24 Nisan sabahında işleme alınır.

Havale: Aynı banka bünyesindeki hesaplar arasında yapılan para gönderimleri 7/24 anlık şekilde tamamlanır.

FAST sistemi: Günün her saatinde ve hafta sonları dâhil olmak üzere, belirlenen limitler kapsamında gerçekleştirilen transferler anında alıcı hesaba ulaşır.

