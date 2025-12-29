Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 31 Aralık'ta çalışıyor mu? 31 Aralık Çarşamba günü çalışma durumu

Bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 31 Aralık'ta açık mı, kapalı mı olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1 Ocak 2026 tarihi bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 1 Ocak tarihinin perşembe gününe gelmesinden dolayı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü gündem oldu. Vatandaşlar tarafından 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Aralık tarihinde bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları çalışıp, çalışmadığı belli oldu.

Bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 31 Aralık'ta çalışıyor mu? 31 Aralık Çarşamba günü çalışma durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 15:01

Bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 tarihinde bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 1 gün süreyle kapalı olacak. 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren ise vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak 2026 tarihinin resmi tatiller arasında yer almasından dolayı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 31 Aralık'ta çalışıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor.

Bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 31 Aralık'ta çalışıyor mu? 31 Aralık Çarşamba günü çalışma durumu

BANKALAR, BORSA, KUYUMCULAR, DÖVİZ BÜROLARI 31 ARALIK'TA ÇALIŞIYOR MU?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 31 Aralık 2025 tarihi resmi tatiller arasında bulunmuyor. Bu kapsamda 31 Aralık tarihinde bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. Ayrıca kanunda yarım gün olduğuna dair de herhangi bir ifade yer almıyor. Ancak bazı kuyumcular yeni yıl tatili nedeniyle dükkanları açmama kararı alabiliyor. bu durumda inisiyatif genel olarak kuyumculara bırakılıyor.

Bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 31 Aralık'ta çalışıyor mu? 31 Aralık Çarşamba günü çalışma durumu

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2025 tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Yeni yıl tatili sadece 1 Ocak 2026 tarihini kapsıyor. 1 Ocak 2026 tarihinde bankalar, borsa, kuyumcular ve döviz büroları kapalı olacak. 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren ise bankalar, borsa, kuyumcular ve döviz büroları tekrardan vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 31 Aralık'ta çalışıyor mu? 31 Aralık Çarşamba günü çalışma durumu

BANKALAR, BORSA, KUYUMCULAR, DÖVİZ BÜROLARI 31 ARALIK'TA AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankalar, borsa, kuyumcular ve döviz büroları 31 Aralık 2025 tarihine açık olacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü ise resmi tatil kapsamında bankalar, borsa ve döviz büroları kapalı olacak. Kuyumcuların durumu ise değişiklik gösterecek. Bazı kuyumcular yeni yıl tatili gibi resmi tatillerde dükkanlarını açmayı tercih ederken, bazıları ise açmayı tercih etmiyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 tarihinde kuyumcuların çalışma durumu değişiklik gösterebiliyor.

#Yaşam
