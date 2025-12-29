Bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 31 Aralık'ta çalışıyor mu? 31 Aralık Çarşamba günü çalışma durumu

Bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 tarihinde bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 1 gün süreyle kapalı olacak. 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren ise vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak 2026 tarihinin resmi tatiller arasında yer almasından dolayı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları 31 Aralık'ta çalışıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor.

BANKALAR, BORSA, KUYUMCULAR, DÖVİZ BÜROLARI 31 ARALIK'TA ÇALIŞIYOR MU?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 31 Aralık 2025 tarihi resmi tatiller arasında bulunmuyor. Bu kapsamda 31 Aralık tarihinde bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler. Ayrıca kanunda yarım gün olduğuna dair de herhangi bir ifade yer almıyor. Ancak bazı kuyumcular yeni yıl tatili nedeniyle dükkanları açmama kararı alabiliyor. bu durumda inisiyatif genel olarak kuyumculara bırakılıyor.

