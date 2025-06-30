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 | Bengül Arıca

Baraj doluluk oranı yüzde 66'ya düştü! Uzmanlardan kritik uyarılar

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kavurucu sıcaklar nedeniyle su tüketimi artarken baraj doluluk oranlarında da düşüş yaşanıyor. İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranları 30 Haziran itibarıyla yüzde 66,23 olarak ölçüldü. Uzmanlar sıcak hava ve artan su tüketimiyle birlikte yaz ortasında su kaynaklarında daha büyük kayıplar yaşanabileceği belirterek kritik uyarılarda bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 11:40

İstanbul'da son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklıklarla birlikte barajlardaki su seviyelerinde de düşüş yaşandı. Uzmanlar sıcaklarda artan su tüketiminin barajlardaki su seviyeleri açısından da risk oluşturduğunu belirtti.

İSKİ İçme Suyu Arıtma Tesislerinden elde edilen verilere göre, 15-21 Haziran'da kente verilen günlük 3 milyon 497 bin metreküp olan su miktarı, 22-28 Haziran'da 3 milyon 577 bin metreküpe çıktı. Bu artış günlük bazda ortalama 80 bin metreküp, haftalık bazda ise 560 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Baraj doluluk oranı yüzde 66'ya düştü! Uzmanlardan kritik uyarılar

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı 30 Haziran itibarıyla yüzde 66,23 olarak ölçüldü. Barajlardaki doluluk oranları Alibey'de yüzde 49,56, Terkos'ta yüzde 69,12, Elmalı'da yüzde 81,06, Darlık'ta yüzde 72,06, Ömerli'de yüzde 72,67, Büyükçekmece'de yüzde 61,03, Sazlıdere'de yüzde 51,44, Istrancalar'da yüzde 24,12, Kazandere'de yüzde 64,87, Pabuçdere'de ise yüzde 65,18 olarak ölçüldü. İSKİ istatistiklerine göre, 30 Haziran'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 86,1, 2016'da yüzde 71,64, 2017'de yüzde 77,86, 2018'de yüzde 80,23, 2019'da yüzde 78,44, 2020'de yüzde 64,88, 2021'de yüzde 73,66, 2022'de yüzde 73,9, 2023'te yüzde 43,97, 2024'te yüzde 69,68 ve 2025'te yüzde 66,23 olarak kaydedildi.

Baraj doluluk oranı yüzde 66'ya düştü! Uzmanlardan kritik uyarılar

"CİDDİ SU SIKINTISIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2005 yılından bu yana İSKİ barajlarında özellikle kış aylarında doluluk oranlarının yüzde 70 ile 90 bandına kadar çıkabildiğini ancak sonbaharda sıcaklıkların artması ve su tüketiminin yükselmesiyle birlikte bu oranların yüzde 20'lerin altına kadar gerileyebildiğini söyledi. Toros, 2007, 2008, 2014 ve 2021 yıllarının sonbahar mevsimlerinde barajlardaki doluluk oranının yüzde 20'nin altına indiğini ve bu durumun o yıllarda ciddi su sıkıntısı endişesine yol açtığını belirterek, bu yıl da benzer bir riskin bulunduğunu kaydetti. Mevcut durumu dikkatle takip ettiklerini kaydeden Toros, "Bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında baraj doluluk oranları yüzde 70'in üzerindeydi. Ancak 21 Haziran 2025 itibarıyla bu oranların yüzde 70'in altına indiğini görüyoruz. Sıcak hava dalgaları ve artan su tüketimi nedeniyle yaz ortasında bu seviyelerin daha da hızlı düşme riski var. Bu da su temininde zorluklara neden olabilir." diye konuştu.

Baraj doluluk oranı yüzde 66'ya düştü! Uzmanlardan kritik uyarılar

UZMANINDAN UYARILAR

Toros, suyun kıymetinin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, "Su, sadece bireysel sağlığımız için değil, toplumsal sürdürülebilirliğimiz açısından da hayati önemde. Sıcak havalarda artan su ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Vatandaşlarımızdan su israfından kaçınmalarını, musluklarını gereksiz yere açık bırakmamalarını, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı. Gelecek nesillerin su sıkıntısı yaşamaması için toplumsal bilinç oluşturulması gerektiğini vurgulayan Toros, "Bu yaz mevsiminde bireysel davranışlarımızla büyük farklar oluşturabiliriz. Çocuklarımıza ve gençlerimize suyun değeri, israfın sonuçları anlatılmalı. Bu, geleceğe yapılacak en önemli yatırımlardan biridir. Unutmayalım ki her damla çok kıymetli." dedi.

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#istanbul
#kuraklık
#sıcak hava
#su baskını
#barajlar
#su tüketimi
#Yaşam
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