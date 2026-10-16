Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:43

Baraj doluluk oranları 16 Ekim İstanbul | Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos en dolu baraj hangisi?

İstanbul’da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden yükselişe geçti. İSKİ’nin 16 Ekim 2026 tarihli verilerine göre kent genelindeki ortalama doluluk oranı yüzde 48,02’ye ulaşırken bazı barajlarda kısa sürede dikkat çeken artışlar kaydedildi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos barajları doluluk oranları ne kadar? İşte baraj baraj güncel veriler…

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Baraj doluluk oranları 16 Ekim İstanbul | Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos en dolu baraj hangisi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:43

’da etkili olan sağanak yağışlar, kentin su kaynaklarındaki son durumu da gündeme taşıdı. Kuraklık nedeniyle yakından takip edilen baraj seviyelerinde yağışların ardından yükseliş yaşanırken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından açıklanan 16 Ekim verileri merak konusu oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos barajları doluluk oranları ne kadar? İşte baraj baraj güncel veriler…

HABERİN ÖZETİ

Baraj doluluk oranları 16 Ekim İstanbul | Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos en dolu baraj hangisi?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından İSKİ'nin 16 Ekim 2026 tarihli verilerine göre baraj doluluk oranlarında yükseliş yaşandı.
İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,02 olarak ölçüldü.
Elmalı Barajı yüzde 92,20 doluluk oranıyla en dolu baraj oldu.
Pabuçdere Barajı yüzde 3,56 ve Kazandere Barajı yüzde 8,18 doluluk oranıyla en düşük seviyelerde yer aldı.
Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı iki gün içinde yüzde 34,44'ten yüzde 73,47'ye yükseldi.
İstanbul'daki barajların doluluk oranı, 2025'te yüzde 24,75, 2024'te yüzde 34,53 ve 2023'te yüzde 21,69 olarak kaydedilmişti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Baraj doluluk oranları 16 Ekim İstanbul | Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos en dolu baraj hangisi?


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 EKİM 2026

İSKİ’nin 16 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,02 olarak ölçüldü. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyelerinde yükseliş görülürken barajlar arasındaki doluluk farkı da dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre Elmalı Barajı yüksek doluluk oranıyla öne çıkarken Pabuçdere ve Kazandere barajlarında su seviyelerinin düşük kaldığı görüldü.

Baraj doluluk oranları 16 Ekim İstanbul | Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos en dolu baraj hangisi?

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İstanbul’da yaşayan vatandaşların yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, yağışların ardından yeniden gündeme geldi. İSKİ verilerine göre 16 Ekim itibarıyla İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,02 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: yüzde 66,17
Darlık Barajı: yüzde 75,02
Elmalı Barajı: yüzde 92,20
Terkos Barajı: yüzde 36,04
Alibeyköy Barajı: yüzde 73,47
Büyükçekmece Barajı: yüzde 29,85
Sazlıdere Barajı: yüzde 30,29
Istrancalar Barajı: yüzde 78,33
Kazandere Barajı: yüzde 8,18
Pabuçdere Barajı: yüzde 3,56

Baraj doluluk oranları 16 Ekim İstanbul | Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos en dolu baraj hangisi?

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI SON 10 YIL ORTALAMASINA YAKLAŞTI

İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranının yüzde 48,02’ye ulaşmasıyla birlikte su seviyeleri son 10 yılın ortalamasına yaklaştı. Geçmiş yılların aynı dönemine ait veriler de barajlardaki değişimi ortaya koydu.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı 2025 yılının aynı döneminde yüzde 24,75, 2024 yılında yüzde 34,53 ve 2023 yılında yüzde 21,69 olarak kaydedilmişti.

EN DOLU BARAJ HANGİSİ OLDU?

16 Ekim tarihli verilere göre İstanbul’da doluluk oranının en yüksek olduğu baraj Elmalı Barajı oldu. Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 92,20 olarak ölçüldü. Istrancalar Barajı yüzde 78,33, Darlık Barajı ise yüzde 75,02 doluluk oranıyla öne çıktı.

Öte yandan Pabuçdere Barajı yüzde 3,56, Kazandere Barajı ise yüzde 8,18 doluluk oranıyla İstanbul’daki su kaynakları arasında en düşük seviyelerde yer aldı.

Baraj doluluk oranları 16 Ekim İstanbul | Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos en dolu baraj hangisi?

ALİBEYKÖY BARAJI’NDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından Alibeyköy Barajı’ndaki doluluk oranı da dikkat çekti. Paylaşılan ilk verilere göre iki gün önce yüzde 34,44 seviyesinde bulunan doluluk oranının yüzde 73,47’ye yükseldiği belirtildi.

ETİKETLER
#İstanbul
#İSKİ
#Elmalı Barajı
#Darlık Barajı
#Alibeyköy Barajı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.