İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar, kentin su kaynaklarındaki son durumu da gündeme taşıdı. Kuraklık nedeniyle yakından takip edilen baraj seviyelerinde yağışların ardından yükseliş yaşanırken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 16 Ekim verileri merak konusu oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos barajları doluluk oranları ne kadar? İşte baraj baraj güncel veriler…

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HABERİN ÖZETİ Baraj doluluk oranları 16 Ekim İstanbul | Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos en dolu baraj hangisi? İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından İSKİ'nin 16 Ekim 2026 tarihli verilerine göre baraj doluluk oranlarında yükseliş yaşandı. İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,02 olarak ölçüldü. Elmalı Barajı yüzde 92,20 doluluk oranıyla en dolu baraj oldu. Pabuçdere Barajı yüzde 3,56 ve Kazandere Barajı yüzde 8,18 doluluk oranıyla en düşük seviyelerde yer aldı. Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı iki gün içinde yüzde 34,44'ten yüzde 73,47'ye yükseldi. İstanbul'daki barajların doluluk oranı, 2025'te yüzde 24,75, 2024'te yüzde 34,53 ve 2023'te yüzde 21,69 olarak kaydedilmişti.



İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 16 EKİM 2026

İSKİ’nin 16 Ekim 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,02 olarak ölçüldü. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte su seviyelerinde yükseliş görülürken barajlar arasındaki doluluk farkı da dikkat çekti.

Açıklanan verilere göre Elmalı Barajı yüksek doluluk oranıyla öne çıkarken Pabuçdere ve Kazandere barajlarında su seviyelerinin düşük kaldığı görüldü.

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İstanbul’da yaşayan vatandaşların yakından takip ettiği baraj doluluk oranları, yağışların ardından yeniden gündeme geldi. İSKİ verilerine göre 16 Ekim itibarıyla İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48,02 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: yüzde 66,17

Darlık Barajı: yüzde 75,02

Elmalı Barajı: yüzde 92,20

Terkos Barajı: yüzde 36,04

Alibeyköy Barajı: yüzde 73,47

Büyükçekmece Barajı: yüzde 29,85

Sazlıdere Barajı: yüzde 30,29

Istrancalar Barajı: yüzde 78,33

Kazandere Barajı: yüzde 8,18

Pabuçdere Barajı: yüzde 3,56

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI SON 10 YIL ORTALAMASINA YAKLAŞTI

İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranının yüzde 48,02’ye ulaşmasıyla birlikte su seviyeleri son 10 yılın ortalamasına yaklaştı. Geçmiş yılların aynı dönemine ait veriler de barajlardaki değişimi ortaya koydu.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı 2025 yılının aynı döneminde yüzde 24,75, 2024 yılında yüzde 34,53 ve 2023 yılında yüzde 21,69 olarak kaydedilmişti.

EN DOLU BARAJ HANGİSİ OLDU?

16 Ekim tarihli verilere göre İstanbul’da doluluk oranının en yüksek olduğu baraj Elmalı Barajı oldu. Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 92,20 olarak ölçüldü. Istrancalar Barajı yüzde 78,33, Darlık Barajı ise yüzde 75,02 doluluk oranıyla öne çıktı.

Öte yandan Pabuçdere Barajı yüzde 3,56, Kazandere Barajı ise yüzde 8,18 doluluk oranıyla İstanbul’daki su kaynakları arasında en düşük seviyelerde yer aldı.

ALİBEYKÖY BARAJI’NDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışların ardından Alibeyköy Barajı’ndaki doluluk oranı da dikkat çekti. Paylaşılan ilk verilere göre iki gün önce yüzde 34,44 seviyesinde bulunan doluluk oranının yüzde 73,47’ye yükseldiği belirtildi.