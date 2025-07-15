Baraj suyunu kaçak kullanırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Boğazlıyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptığı kontrolde bir kişinin sulamaya yasak bölgede baraj suyuyla sulama yaptığını tespit etti. Oğulcuk barajı göletinden su motoru ile su çekerek kaçak pancar ve fasulye ekinini sulamaya çalışan bir kişiyi yakalayan Jandarma ekipleri ‘Kaçak Su Kullanımından’ cezai işlem uyguladı.