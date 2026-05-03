Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Barajlarda ne kadar su var 3 Mayıs İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarıyla ilgili son dakika 3 Mayıs 2026 güncel verileri yakından izleniyor. Etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul’a su temin eden barajların ortalama doluluk oranında artış gözlemlenmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Aralık ayında yüzde 17 seviyelerine kadar gerileyen baraj doluluk oranları yeniden yükselişe geçti. Su oranı, Ömerli’de yüzde 94.34, Darlık’ta yüzde 88.08, Elmalı’da yüzde 93.04 seviyesinde ölçüldü. Peki, bugün barajlardaki doluluk oranı kaç seviyesinde? İstanbul barajlarında su miktarı yüzde kaç oldu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Barajlarda ne kadar su var 3 Mayıs İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 11:47

İstanbul’daki baraj doluluk oranı, ’nin güncel verileri doğrultusunda netlik kazandı. Son günlerde kentte etkisini artıran sağanak baraj seviyelerine pozitif katkı sağladı. İstanbul barajlarında su oranı tekrar yükselme eğilimine girdi. İSKİ’nin son doluluk oranı verilerine göre bugün İstanbul barajlarındaki yüzde 70’in üzerine çıktı. İşte, İSKİ 3 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı ve detaylar.

HABERİN ÖZETİ

Barajlarda ne kadar su var 3 Mayıs İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, son günlerdeki sağanak yağışlar sayesinde yüzde 71.26'ya yükseldi.
İstanbul barajlarındaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 70'in üzerine çıktı.
İSKİ'nin güncel verilerine göre toplam doluluk oranı yüzde 71.26 olarak kaydedildi.
Ömerli Barajı'nın doluluk oranı %94.34, Darlık Barajı'nın %88.08 ve Elmalı Barajı'nın %93.04 olarak belirtildi.
En düşük doluluk oranına sahip barajlar ise Istrancalar (%42.37) ve Sazlıdere (%45.96) olarak açıklandı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Barajlarda ne kadar su var 3 Mayıs İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar?

İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

Son süreçte etkisini gösteren yoğun yağışlar baraj doluluklarına olumlu etki etti.

İSKİ verilerine göre bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71.26 olarak kaydedildi.

  • Ömerli 94.34
  • Darlık 88.08
  • Elmalı 93.04
  • Terkos 58.38
  • Alibey 67.28
Barajlarda ne kadar su var 3 Mayıs İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar?
  • BCekmece 56.65
  • Sazlıdere 45.96
  • Istrancalar 42.37
  • Kazandere 60.62
  • Pabucdere 60.7
ETİKETLER
#su seviyesi
#barajlar
#iski
#yağışlar
#İstanbul Baraj Doluluk Oranı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.