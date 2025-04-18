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 | Baran Aksoy

Barajların doluluk oranı belli oldu: Çiftçi bu kez umutlu!

Trakya'daki baraj doluluk oranı geçtiğimiz seneye göre %5,2 arttı. Açıklanan son verilerden sonra çiftçinin yüzü güldü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 14:31

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz seneye göre yüzde 5,2 arttı. Yaz aylarında kurak geçmesiyle birlikte Trakya'daki barajlar kurama noktasına geldi.

Barajların doluluk oranı belli oldu: Çiftçi bu kez umutlu!

GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 5'LİK ARTIŞ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda geçtiğimiz yıl Nisan ayında 499 milyon 82 bin metreküp su bulunurken bu yıl aynı dönemde 524 milyon 929 bin metreküp su bulunuyor. Bununla birlikte barajlardaki doluluk oranının geçtiğimiz seneye göre yüzde 5,2 artığı gözlemlendi.

Barajların doluluk oranı belli oldu: Çiftçi bu kez umutlu!

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, Edirne'deki 6 barajda 278 milyon 136 bin metreküp, Kırklareli'ndeki 4 barajda 96 milyon 51 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda 150 milyon 742 bin metreküp su bulunuyor. Verilere göre en çok doluluk Edirne'deki 6 barajda bulunuyor.

Barajların doluluk oranı belli oldu: Çiftçi bu kez umutlu!

Çiftçiler son kar ve yağmurun barajları her geçen gün doldurduğunu söyledi.

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