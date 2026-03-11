Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
 Erdem Avsar

Barış Göktürk nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe camiasında tansiyon düşmüyor! Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Yükselen Çelik CEO'su Barış Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını resmen duyurdu. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu gelişmenin ardından kullanıcılar, Barış Göktürk kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır ve mal varlığı ne kadar gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Barış Göktürk nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Başkan adaylığını açıkladı
Sarı-lacivertli kulübün geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı. Bir dönem Ali Koç yönetiminde görev üstlenen ve Sadettin Saran’a yakınlığıyla tanınan iş insanı Barış Göktürk, ’nin 120. yılını kutlayacağı 2027 için başkan adaylığını açıkladı. Balıkesir Fenerbahçeliler Derneği’nde gerçekleştirdiği konuşmada, “Aynı filmi izlemekten yoruldum” ifadelerini kullanarak mevcut spor yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Göktürk, seçim çalışmalarına şimdiden başladığını söyledi. Basın temsilcileriyle bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya gelen Fenerbahçe Kalkınma Platformu Kurucusu ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, kulübün sportif, kurumsal ve mali geleceğine dair kapsamlı açıklamalar yaptı. Göktürk, sürdürülebilir sportif başarı için kişilere bağlı bir yönetim modeli yerine profesyonel futbol aklı ve sağlam ekonomik yapı ile desteklenen kurumsal bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Fenerbahçe Kalkınma Platformu İcra Kurulu Üyesi Ferhat Eren’in açılış konuşmasıyla başlayan programda Göktürk, futbolda uzun süredir beklenen şampiyonlukların gelmediğini anımsattı. Göktürk, son 40 yılda Fenerbahçe’nin futbolda 8 kez şampiyon olduğunu, aynı süreçte rakip kulüplerden birinin 19, diğerinin ise 10 şampiyonluk elde ettiğini dile getirdi.

Barış Göktürk nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe Başkan adaylığını açıkladı

BARIŞ GÖKTÜRK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Barış Göktürk, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş bir iş insanıdır. Eğitim hayatına Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başlayan Göktürk, daha sonra University of California (UCSB) İşletme Ekonomisi bölümünü onur derecesiyle bitirmiştir. Kariyerine 2005’te Yükselen Çelik bünyesinde başlayan Göktürk, şirketin büyümesini sağlayarak halka arz sürecini gerçekleştirmiş ve bugün Yükselen Çelik CEO’su ile Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Özel yaşamını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Barış Göktürk, evli ve bir çocuk sahibidir. Sosyal medya platformlarında ağırlıklı olarak profesyonel kariyeri ve Fenerbahçe’ye ilişkin projeleriyle gündeme gelmektedir.

