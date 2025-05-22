Bartın'da 1 yaşındaki ayı heyecanı: Sahilde görüntülendi!

Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen yaklaşık 1 yaşındaki bir bozayı yavrusu için ekipler harekete geçti. Balıkçı tarafından cep telefonuyla görüntülenen sevimli yavru ayı, sahildekiler arasında kısa süreli bir heyecana neden oldu...

Bartın'da bir ayı yavrusu sahile indi. Belediye hoparlöründen vatandaşlara uyarı yapıldı. Kurucaşile ilçesi girişinde bulunan Yardibi Sahili'ne, bir bozayı yavrusu geldi.

Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen 1 yaşındaki yavru ayı, balıkçı Buhan Kayık tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

UYARI ANONSU YAPILDI

Ayıyı görüntülemek için sahile yaklaşan vatandaşlar ise belediye hoparlöründen yapılan anonsla uyarıldı. Anonsta yavru ayının annesinin de çevrede olabileceği belirtilerek, yavru ayıya yaklaşılmaması istendi.