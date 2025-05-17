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 | Bengül Arıca

Bartın'da arazi tartışması cinayetle bitti! Kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

Bartın’ın Kozcağız beldesinde bir süredir tarla anlaşmazlığı bulunan aile bireyleri birbirlerine girdi. Silahların konuştuğu kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Bartın'da arazi tartışması cinayetle bitti! Kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 16:53

Bartın'da sabah saatlerinde meydana gelen tarla tartışmasında kan aktı. Aralarında bir süredir tarla anlaşmazlığı bulunan Mehmet Demirci ile eniştesi Abdullah(55) ve kız kardeşi Havva (50) Demirci çifti arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine Mehmet Demirci, evinden aldığı tüfeğiyle eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine ateş açtı.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kurşunların isabet ettiği Demirci çifti olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Erhan Demirci de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erhan Demirci Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bartın'da arazi tartışması cinayetle bitti! Kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafında bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Mehmet D.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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