Bartın'da arazi tartışması cinayetle bitti! Kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü

Bartın'da sabah saatlerinde meydana gelen tarla tartışmasında kan aktı. Aralarında bir süredir tarla anlaşmazlığı bulunan Mehmet Demirci ile eniştesi Abdullah(55) ve kız kardeşi Havva (50) Demirci çifti arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine Mehmet Demirci, evinden aldığı tüfeğiyle eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine ateş açtı.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kurşunların isabet ettiği Demirci çifti olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Erhan Demirci de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erhan Demirci Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafında bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Mehmet D.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.