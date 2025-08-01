Bartın'da deniz girmek yasaklandı! Ünlü plaja kırmızı bayrak çekildi

Bartın'da yağışlı hava ve şiddetli rüzgar sonrası denize girişlerle ilgili bir tedbir kararı alındı. Kentin meşhur İnkumu Sahili'nde dalgalar ve çeken dip akıntı sebebiyle yaşanabilecek boğulmaları önlemek için denize girmek yasaklandı.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Kırmızı bayrak çekilen plajda denize giren vatandaşlar, plajda görev yapan cankurtaranlar tarafından ikaz ediliyor. Denize girmenin yasak olduğu plajda vatandaşlar ise yürüyüş yaparak vakit geçirmeye çalışıyor.

YASAK NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kentte bulunanlar ve tatil planı için Bartın'a gidecekler yasak kararının ne zaman biteceğini merak ediyor. Denize girme yasağının, dalga ve dip akıntısı tehlikesinin bitmesinin ardından sona ermesi bekleniyor.