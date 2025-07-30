Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Abdest almak için bahçeye çıkan kadına saldırdılar

İstanbul
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; Gülsüm C. isimli vatandaş, İSU'nun altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan su kesintisi üzerine abdest almak için bahçeye çıktı.
Bahçedeki kaynak suyuna yönelen Gülsüm C., tam o sırada başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğradı. Kadın, saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden derin yaralar aldı.
Köpeklerin saldırısı sırasında parmağı da kırılan Gülsüm C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün tedavi gören Gülsüm C.'nin 4 saati aşan bir ameliyat geçirdiği öğrenildi.