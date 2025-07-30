Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Abdest almak için bahçeye çıkan kadına saldırdılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda; Gülsüm C. isimli vatandaş, İSU'nun altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan su kesintisi üzerine abdest almak için bahçeye çıktı.

DERİN YARALAR ALDI

Bahçedeki kaynak suyuna yönelen Gülsüm C., tam o sırada başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğradı. Kadın, saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden derin yaralar aldı.

4 SAAT AMELİYATTA KALDI

Köpeklerin saldırısı sırasında parmağı da kırılan Gülsüm C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün tedavi gören Gülsüm C.'nin 4 saati aşan bir ameliyat geçirdiği öğrenildi.