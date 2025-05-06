Türkiye'nin birçok noktasında başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Adana'da da vatandaşlar bütün şikayetlere rağmen başıboş köpeklerin toplanmadığı söylüyor. Köpeklerin saldırgan olduğunu belirten vatandaşlar, "Çocuklarımızı markete, bakkala gönderemiyoruz. Çok korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte; sokak köpeklerini toplama sorumluluğu belediyelere verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sokaklarda vatandaşlar için ciddi risk oluşturan sahipsiz köpekleri toplamayan belediyelere ise her bir köpek için 71 bin TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Ancak buna rağmen Adana'da bütün mahalle ve sokaklarda başıboş köpekler dolaşmaya devam ediyor.

VATANDAŞLAR İSYANDA!

Adana yaşayan Hasan Toraman, 18 Nisan'da başıboş köpeklerin toplatılması için Adana Büyükşehir Belediyesinin 153 nolu hattını arayarak bildirim yaptığını hatta video da attığını söyledi.

"KÖPEKLER ÇOK TEHLİKELİ, GELENE GİDENE SALDIRIYOR"

"Talebiniz ilgili birimlere aktarılmıştır' cevabı aldığını belirten Toraman, "Ancak o günden bugüne ne gelen var ne giden. Hiç kimse ilgilenmiyor. Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor. Köpekler çok tehlikeli, gelene gidene saldırıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI MARKETE, BAKKALA GÖNDEREMİYORUZ"

Esat Düber isimli vatandaş ise köpeklerin saldırgan olduğunu söyleyerek, "Çocuklarımızı markete, bakkala gönderemiyoruz. Çok korkuyoruz. Büyükşehir belediyesi görevini yapmıyor" diye konuştu.