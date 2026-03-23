Basra Körfezi nerede nereye bağlı? Basra Körfezine kıyısı olan ülkeler

İsrail-İran-ABD savaşının 24. gününde taraflar karşılıklı olarak füzeleri art arda ateşlemeyi sürdürüyor. İran Savunma Konseyi, “ABD-İsrail, İran adalarına ve sahillerine saldırı düzenlerse Basra Körfezi’ne mayın yerleştirilecek” açıklamasını yaptı. Bu duyurunun ardından Basra Körfezi’ne ilişkin aramalar da belirgin şekilde arttı.

İsrail-İran-ABD çatışmasının 24. gününde İran Savunma Konseyi, hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD-İsrail’in İran adalarına ve kıyı bölgelerine saldırması durumunda Basra Körfezi’ne mayın döşeneceğini duyurdu. Basra Körfezi; jeostratejik konumu, enerji rezervleri ve deniz taşımacılığı hatları nedeniyle küresel siyaset ve dünya ekonomisi açısından kritik bir merkez olma özelliğini koruyor. ’nun kalbinde konumlanan Basra Körfezi, petrol ve doğal gaz ticaretinin temel güzergâhı olması nedeniyle hem bölgesel hem de uluslararası güç dengelerinde belirleyici bir işleve sahip. Peki, Basra Körfezi’nin jeopolitik konumu neden bu denli önemli ve siyasal ile ekonomik değeri hangi faktörlere dayanıyor?

BASRA KÖRFEZİ NEREDEDİR?

Basra Körfezi; batısında Irak ve Kuveyt, güneybatısında Suudi Arabistan, güneyinde Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri, doğusunda ise İran bulunan yarı kapalı bir iç deniz niteliğindedir. Hint Okyanusu’na bağlantısı yalnızca aracılığıyla sağlanmaktadır. Hürmüz Boğazı, küresel enerji taşımacılığının en kritik dar geçitlerinden biri olarak kabul edilir.

Yaklaşık 990 kilometre uzunluğundaki Basra Körfezi, sığ jeomorfolojik yapısı sayesinde kıyı hattındaki liman ve enerji tesislerinin gelişimine uygun bir zemin sunar.

BASRA KÖRFEZİ’NİN EKONOMİK ÖNEMİ

Basra Körfezi’nin ekonomik değeri büyük ölçüde petrol ve doğal gaz ihracatına dayanmaktadır. Dünya petrol ticaretinin kayda değer bir bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden sağlanır. Bu stratejik geçiş noktası, küresel enerji arz güvenliği bakımından hayati bir işlev üstlenir. Körfez kıyılarındaki limanlar, rafineriler ve petrokimya kompleksleri; enerji üretimi, işlenmesi ve ihracı açısından stratejik altyapılar barındırmaktadır. Bu nedenle bölge ülkelerinin millî gelirleri içinde hidrokarbon kaynaklarının oranı oldukça yüksektir. Özellikle İran-Irak Savaşı (1980-1988) ve Körfez Savaşı (1990-1991) dönemleri, Basra Körfezi’nin jeopolitik kırılganlığını açık biçimde gözler önüne sermiştir.

