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 | Onur Kaya

Batman'da düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Batman'da Hasankeyf'te bir düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil dönüş yolunda kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp savruldu. Elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 03:39
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 04:04

'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Otomobilin elektrik direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu oluşan kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA!

’e düğüne giden aile dönüş yolunda Oğuz köyü yol ayrımında kaza yaptı. Turan T. (32) idaresindeki 43 ACY 807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak savruldu. Elektrik direğine çarpan otomobil devrildi.

Batman'da düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

AMBULANSLAR PEŞ PEŞE KALKTI

Kazada sürücü Turan T., Nurettin T. (56), Miran T. (5) ve Nurettin T. (6) Menfiat Toy (49) ve Vehta Aydemir (58) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Batman'da düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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2 KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Menfiat Toy ve Vehta Aydemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#batman
#yaralanma
#hasankeyf
#Yaşam
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