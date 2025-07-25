Batman'da düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Batman'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. Otomobilin elektrik direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu oluşan kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA!

Hasankeyf’e düğüne giden aile dönüş yolunda Oğuz köyü yol ayrımında kaza yaptı. Turan T. (32) idaresindeki 43 ACY 807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak savruldu. Elektrik direğine çarpan otomobil devrildi.

AMBULANSLAR PEŞ PEŞE KALKTI

Kazada sürücü Turan T., Nurettin T. (56), Miran T. (5) ve Nurettin T. (6) Menfiat Toy (49) ve Vehta Aydemir (58) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Menfiat Toy ve Vehta Aydemir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.