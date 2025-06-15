Batman'da feci olay! Balkon üzerlerine çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batman'ın Beşiri ilçesinin Atbağı köyünde feci bir olay yaşandı. İki katlı bir yapının balkonu çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların da yardımıyla enkaz altından çıkartılan Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

3 KİŞİNİN DE DURUMU AĞIR

Yaralılar Raman Yel (19), Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15) Abdülkadir Yel (50) İbrahim Halil Yel (24) ve Halis Yel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Raman, Ahmet Veysel ve Veysel Karani Yel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.