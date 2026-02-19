Batman’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Batman İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Batman iftar ve teravih namazı vakti

Batman ili iftar saati ve sahur vakitleri açıklandı. Ramazan’da Müslümanlar ibadetlerine daha fazla dikkat edecek. Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanırken Ramazan ayında yapılacak olan ibadetler de farklı bir önem arz ediyor. Özürsüz orucu terk etmek hadislerde büyük bir günah olarak açıklanırken Ramazan içinde oruçlu olmayı farz olarak bilen, sevabını da Allah’ü Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutan kişilerin günahları affolunur. (Buhari) Batman sahur ve iftar vaktine göre hareket edecekler ise Ramazan İmsakiyesini araştırıyor. Ramazan boyunca oruç tutmak farzken, camilerde teravih namazını cemaatle kılmak da sünnettir. Peki Batman’da iftar saat kaçta? İşte, Batman 2026 Ramazan İmsakiyesi…

BATMAN 2026 SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruç tutmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek demek değildir. Elleri, dili, gözleri, kulakları ve tüm uzuvlarıyla günahtan kaçınmaktır. Oruç tutan bir kişi, yalan söylemeyi terk etmediği durumda, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allah’ü Teâlâ’nın ihtiyacı yoktur şeklinde buyurulmuştur. İmsak saati oruca başlamanın zamanıdır. Batman’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba’yı Perşembe sabahına bağlayan gece kalkılacak ve imsak vakti 05:17 olacak.

BATMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BATMAN’DA İFTAR VAKİTLERİ 2026

Batman’da Beşiri, Hasankeyf, Gercüş, Bozuk, ve Sason gibi ilçelerde iftar saati değişiklik gösterebilir. Batman ilk iftar ise saat 18:07’de açılacak.

TARİHLERE GÖRE BATMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ