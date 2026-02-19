Menü Kapat
Yaşam
Batman’da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Batman İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Batman iftar ve teravih namazı vakti

Batman’da Ramazan İmsakiyesi netlik kazandı. İslam dünyası için oruç ve ibadet ayı olarak da bilinen Ramazan ayında ilk sahur 18 Şubat Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece eda edilecek. Oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar ise niyet edebilmek için sahur sofrasına oturacak. 81 İlin imsakiyesi belli olurken gözler Batman sahur saatlerine çevrildi. Beşiri, Hasankeyf, Gercüş, Bozuk, ve Sason ilçelerinde oruç hazırlığında olan vatandaşlar Batman sahur saatine göre hareket edecek. Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Batman iftar, sahur vakitleri ve teravih namazı saatleri belli oldu. Peki, Batman ilk sahur saat kaçta? İşte, Batman iftar ve sahur vakti 2026…

Batman'da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Batman İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Batman iftar ve teravih namazı vakti
Batman ili iftar saati ve sahur vakitleri açıklandı. Ramazan’da Müslümanlar ibadetlerine daha fazla dikkat edecek. Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanırken Ramazan ayında yapılacak olan ibadetler de farklı bir önem arz ediyor. Özürsüz orucu terk etmek hadislerde büyük bir günah olarak açıklanırken Ramazan içinde oruçlu olmayı farz olarak bilen, sevabını da Allah’ü Teâlâ’dan bekleyerek oruç tutan kişilerin günahları affolunur. (Buhari) Batman sahur ve iftar vaktine göre hareket edecekler ise Ramazan İmsakiyesini araştırıyor. Ramazan boyunca oruç tutmak farzken, camilerde teravih namazını cemaatle kılmak da sünnettir. Peki Batman’da iftar saat kaçta? İşte, Batman 2026 Ramazan İmsakiyesi…

Batman'da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Batman İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Batman iftar ve teravih namazı vakti

BATMAN 2026 SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayında oruç tutmak sadece yeme ve içmeyi terk etmek demek değildir. Elleri, dili, gözleri, kulakları ve tüm uzuvlarıyla günahtan kaçınmaktır. Oruç tutan bir kişi, yalan söylemeyi terk etmediği durumda, o kimsenin yiyip içmeyi terk etmesine Allah’ü Teâlâ’nın ihtiyacı yoktur şeklinde buyurulmuştur. İmsak saati oruca başlamanın zamanıdır. Batman’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba’yı Perşembe sabahına bağlayan gece kalkılacak ve imsak vakti 05:17 olacak.

BATMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Batman'da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Batman İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Batman iftar ve teravih namazı vakti

BATMAN’DA İFTAR VAKİTLERİ 2026

Batman’da Beşiri, Hasankeyf, Gercüş, Bozuk, ve Sason gibi ilçelerde iftar saati değişiklik gösterebilir. Batman ilk iftar ise saat 18:07’de açılacak.

Batman'da ilk sahur ne zaman, saat kaçta? Batman İmsakiye 2026! (Ramazan ayı) Batman iftar ve teravih namazı vakti

TARİHLERE GÖRE BATMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün 19 Şubat Perşembe05:1705:3306:5312:4015:4318:0719:32
2. gün 20 Şubat Cuma05:1605:3206:5212:4015:4418:0819:33
3. gün 21 Şubat Cumartesi05:1505:3106:5112:4015:4518:0919:34
4. gün 22 Şubat Pazar05:1405:3006:5012:4015:4518:1019:35
5. gün 23 Şubat Pazartesi05:1205:2906:4812:4015:4618:1119:36
6. gün 24 Şubat Salı05:1105:2706:4712:3915:4718:1219:37
7. gün 25 Şubat Çarşamba05:1005:2606:4612:3915:4818:1319:38
8. gün 26 Şubat Perşembe05:0905:2506:4412:3915:4818:1419:39
9. gün 27 Şubat Cuma05:0705:2306:4312:3915:4918:1519:40
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:0605:2206:4112:3915:5018:1619:41
11. gün 1 Mart Pazar05:0505:2106:4012:3915:5018:1719:42
12. gün 2 Mart Pazartesi05:0305:1906:3912:3815:5118:1819:43
13. gün 3 Mart Salı05:0205:1806:3712:3815:5118:1919:44
14. gün 4 Mart Çarşamba05:0005:1706:3612:3815:5218:2019:45
15. gün 5 Mart Perşembe04:5905:1506:3412:3815:5318:2119:46
16. gün 6 Mart Cuma04:5705:1406:3312:3715:5318:2219:47
17. gün 7 Mart Cumartesi04:5605:1206:3112:3715:5418:2319:48
18. gün 8 Mart Pazar04:5505:1106:3012:3715:5418:2419:49
19. gün 9 Mart Pazartesi04:5305:0906:2912:3715:5518:2519:50
20. gün 10 Mart Salı04:5205:0806:2712:3615:5518:2619:51
21. gün 11 Mart Çarşamba04:5005:0606:2612:3615:5618:2719:52
22. gün 12 Mart Perşembe04:4805:0506:2412:3615:5618:2819:53
23. gün 13 Mart Cuma04:4705:0306:2312:3615:5718:2919:54
24. gün 14 Mart Cumartesi04:4505:0206:2112:3515:5718:3019:55
25. gün 15 Mart Pazar04:4405:0006:2012:3515:5818:3119:56
26. gün 16 Mart Pazartesi04:4204:5906:1812:3515:5818:3219:57
27. gün 17 Mart Salı04:4104:5706:1712:3515:5918:3319:58
28. gün 18 Mart Çarşamba04:3904:5506:1512:3415:5918:3419:59
29. gün 19 Mart Perşembe04:3704:5406:1412:3416:0018:3520:00
