Yaşam
Batman'da yarın okullar tatil mi, var mı? 30 Aralık Salı Batman Valiliği'nden son dakika açıklama yapıldı

Batman'da yarın okullar tatil mi sorusu kar yağışının giderek şiddetini artırmasının ardından gündeme geldi. Batman'da bugün eğitim öğretime kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesinin ardından öğrenciler ve veliler Batman'da okullar yarın tatil mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Batman Valiliği tarafından 30 Aralık 2025 Salı Batman'da okulların ders durumu hakkında açıklama yapıldı.

Batman'da yarın okullar tatil mi, var mı? 30 Aralık Salı Batman Valiliği'nden son dakika açıklama yapıldı
30 Aralık Batman'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Batman'da kar yağışı bugün saat 18.00'e kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise gece saatlerinde -9 dereceye kadar düşeceği açıklandı. Hissedilen sıcaklık ise saat 21.00'dan sonra -12 derece olacak. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının devam etmesinden dolayı Batman'da okulların tatil olup olmayacağı gündeme geldi.

Batman'da yarın okullar tatil mi, var mı? 30 Aralık Salı Batman Valiliği'nden son dakika açıklama yapıldı

BATMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 30 ARALIK?

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Aralık 2025 Salı günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi. Valilik engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de 30 Aralık 2025 Salı günü idari izinli sayılacağı açıklandı. Vatandaşların buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda;

30.12.2025 Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Batman'da yarın okullar tatil mi, var mı? 30 Aralık Salı Batman Valiliği'nden son dakika açıklama yapıldı

BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI?

Batman'da 29 Aralık Pazartesi gününün ardından 30 Aralık Salı günü de okullar tatil edildi. hava koşullarının kötüleşmediği ve valilik tarafından yeni bir karar alınmadığı taktirde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek. MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre Batman için 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

Batman'da yarın okullar tatil mi, var mı? 30 Aralık Salı Batman Valiliği'nden son dakika açıklama yapıldı
