Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Efe Demir

Batum’da Türk vatandaşının öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Batum’da hayatını kaybeden Türk vatandaşının uğradığı silah saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Batum’da Türk vatandaşının öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 16:37

Yürütülen soruşturmada 2 Türk vatandaşı gözaltına alınırken, cinayetin ’deki suç örgütleri arasında yaşanan bir çatışmanın yansıması olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. ’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti ’daki bir restoranda dün bir Türk vatandaşının öldürüldüğü saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, restoranda Türkiye uyruklu H.T.’nin (49) silahla öldürüldüğü saldırıyla ilgili yine Türkiye uyruklu A.E.'nin (22) şüphesiyle, M.C.'nin (27) ise suçu bildirmemek ve sınırı yasa dışı geçmek suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Cinayetin Türkiye’deki suç örgütleri arasındaki muhtemel bir çatışmanın yansıması olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. A.E.’nin H.T.’yi silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı aktarıldı. Cinayet anında yanında bulunan M.C.’nin ise suçu polise bildirmediği kaydedildi. Polis ekiplerinin olayın hemen ardından başlattıkları operasyon ve takip çalışmaları sonucunda 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldığı vurgulandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkındaki soruşturmanın Gürcistan Ceza Kanunu'nun "kasten adam öldürme", "yasa dışı silah ve mühimmat edinme, taşıma ve bulundurma", "suçu bildirmeme" ve "yasa dışı sınır geçişi" hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edildi. Gözaltına alınan kişilerin 15 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı Dün yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elinde gizlediği silahla restoranın önüne geldiği ve daha sonra dışarıdan kurşun yağdırdığı görüldü.

ETİKETLER
#türkiye
#cinayet
#gürcistan
#suç örgütü
#Batum
#Gözaltına Alma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.