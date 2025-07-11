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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bayraktar TB2 Marmaris'te alevlere geçit vermedi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Bayraktar TB2 İHA, olası bir yangın felaketini havadayken tespit etti. Bir şahsın bahçesini temizlemek amacıyla yaktığı atıklar, İHA'nın dikkatli gözlerinden kaçmadı. Görüntünün merkeze iletilmesiyle derhal harekete geçen ekipler, alevler büyümeden müdahale ederek yangını söndürdü...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 23:52

Muğla’nın ilçesinde tarafından bir bahçenin temizliği sırasında atıkların yakıldığı tespit edildi. Zamanında yapılan müdahaleyle muhtemel önlenirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından ekiplerin müdahale anını "Gözümüz de kulağımız da yeşil vatanda" diyerek paylaştı.

BAKAN YUMAKLI PAYLAŞTI

Bayraktar TB2 İHA tarafından bir bahçenin temizliği sırasında atıkların yakıldığı tespit edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yakılan ateş söndürülürken, ateşi yakan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yangın çıkış ve ekiplerin müdahale anını paylaştı.

Bayraktar TB2 Marmaris'te alevlere geçit vermedi

"TEYAKKUZDAYIZ"

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Muğla’nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında atıkların yakılması sonucu çıkmak üzere olan yangın, yeşil vatanın gözcüleri Bayraktar TB2 İHA tarafından tespit edildi. Kara ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle yakılan ateş, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ateşi yakan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı. 14 insansız hava aracımız ve 776 gözetleme kulemiz, yangınları ortalama 2 dakikada tespit ediyor. Günde onlarca yangını bu şekilde erken müdahaleyle kontrol altına alıyoruz. Hava ve kara gücümüzle sahadayız, 15 Ekim’e kadar da tam teyakkuzdayız. Bu vatan savunmasında hepimize görev düşüyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Dışarıda ateş yakmayalım" dedi.

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ETİKETLER
#yangın
#tarım ve orman bakanlığı
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#bayraktar tb2
#Yaşam
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