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Bayram göçü başladı! Bu güzergahlara dikkat! 2 kilometrelik yol, 30 dakika sürüyor

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'un çıkış güzergahlarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul yönünden gelerek Karadeniz illerine gidenler, otoyolun Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 16:55

Kurban Bayramı tatili, resmi olarak başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu resmi tatilin başlamasıyla arttı. Yarım günlük mesaisini tamamlayanların yola çıkması özellikle köprülerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram göçü başladı! Bu güzergahlara dikkat! 2 kilometrelik yol, 30 dakika sürüyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayram göçü başladı! Bu güzergahlara dikkat! 2 kilometrelik yol, 30 dakika sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk haritasına göre saat 13.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Bayram göçü başladı! Bu güzergahlara dikkat! 2 kilometrelik yol, 30 dakika sürüyor

Anadolu Yakası'nda Kocaeli istikametine ilerleyen sürücüler, TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

İSTANBUL HAVALİMAN'INDA YOĞUNLUK

İstanbul Havalimanı'nda dün başlayan Kurban Bayramı yoğunluğu bugün de devam ediyor. Bugün havalimanından bin 642 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanırken 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Bayram göçü başladı! Bu güzergahlara dikkat! 2 kilometrelik yol, 30 dakika sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu arife gününde de devam ediyor. Bugün başlayan tatilin ardından oluşan yoğunluk nedeniyle bina girişleriyle X-Ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve X-Ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan hızlı geçmelerini sağlıyor. Bugün İstanbul Havalimanı'nda bin 642 uçuş gerçekleştirilmesi planlanırken 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

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