Bayram günü korkunç kaza! Kamyon 3 aracı biçti: Ölü ve yaralılar var

Erzin ilçesi gişeleri yakınında yaşanan kazada kamyon sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 3 aracı biçti. Korkunç kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 10 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hafif ticari araçtaki 23 yaşındaki Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen şahsın Gaziantepli olduğu ve bayram tatilini fırsat bilerek denize yüzmeye gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.