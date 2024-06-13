Bayram öncesi nüfus patladı! Normalde 7 kurbanda 500 bine yükseldi

13 Haziran 2024 11:55 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:55

Kurban Bayramı öncesi tatil yörelerinde heyecanlı bir hazırlık var.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, yüzde 90'a ulaştı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BOYUNCA 500 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik ziyaretçilerle Kurban Bayramı tatili boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Amasra, geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 450 bin, geçen 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise 500 bin tatilciyi ağırladı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, "Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili bizi bekliyor. Amasra olarak bayram tatiline hazırız. Amasra Kaymakamlığımızın koordinasyonunda bütün önlemlerimizi aldık. Amasra'nın eşsiz doğasını yaşamak için 9 günlük bayram tatilinde bütün misafirlerimizi bekliyoruz.

Tatil boyunca günübirlikçi yerli ve yabancı turistlerimizle birlikte ortalama 500 bin ziyaretçi bekliyoruz. Bu rakam Amasra için önemli bir rakam, ilçede bulunan bütün esnafımız gereken hazırlıklarını yaptı. İlçede yaşayan herkes misafirleri en güzel şekilde ağırlamak için tedbirlerini aldı." dedi.