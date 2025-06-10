Bayram tatili bitti, İstanbullunun trafik çilesi başladı! Dün yüzde 6, bugün yüzde 51

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine ve yazlık beldelere akın etti. Birçok vatandaşın bayram tatilinde İstanbul'u terk etmesiyle megakent adeta bomboş kaldı. 4 günlük tatil boyunca ise trafik oldukça akıcı seyretti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 51

Bayram tatilinin bitmesiyle İstanbullunun da trafik çilesi yeniden başladı. Bayram sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Bayramda aynı saatlerde yoğunluk yüzde 6 kaydedilirken, bugün yüzde 51'e kadar yükseldi.