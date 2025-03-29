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Bayram tatilinde Yunanistan'a akın! Uzun kuyruklar oluştu

11 ayın sultanı Ramazan, bugün sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı haberle bayram tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar yollara koyulmaya başladı. Tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 12:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün verdiği müjdeyle birlikte Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Okulların ara tatiliyle de birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, Yunan adalarına akın etmeye başladı.

Arife gününde hudut kapısı önünde sabah saatlerinde yaşanan turist yoğunluğu, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribot firmalarının işletmecilerini sevindirdi.

BÜLENT ŞAKRAK: 2 GÜN KALACAĞIM

Tatilinin bir bölümünü Midilli Adası'nda geçirmeyi planlayan oyuncu Bülent Şakrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Midilli'nin güzel bir ada olduğunu ve burada iki gün kalmayı planladığını söyledi.

"BUGÜN 900 KİŞİ GİDECEK"

Bayram tatilini Midilli'de kız kardeşiyle geçireceğini belirten tatilcilerden Gün Çalışlar, Ayvalık ilçesine yakın olan Midilli Adası'nın bu özelliğiyle tercih edildiğini ifade etti.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi Ali Jale arife günü yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rezervasyonlarımızda büyük bir artış oldu. Ancak geçen sene gibi aşırı bir yoğunluğumuz yok. Bugün yaklaşık 900 kişi Midilli'ye geçecek." diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan tatili 9 gün mü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak gerçekleşecek ve bayramdan sonraki 3 gün de idari izin kapsamına alınacak.
ETİKETLER
#yunanistan
#tatil
#Ayvalık
#Bülent Şakrak
#midilli adası
#ramazan bayramı
#feribot
#Turist Yoğunluğu
#Yaşam
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