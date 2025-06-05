Bayram yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada, T.D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak emniyet şeridinde park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, 86 yaşındaki N.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden N.Ö'nün cenazesi morga götürüldü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.