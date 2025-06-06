Bayramda acı olay: İmam, kurbanı kestikten sonra hayatını kaybetti

İstanbul
Antalya’da cami imamı Hasan Kollu (58), Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesimi sonrası fenalaştı. Hastaneye kaldırılan imam hayatını kaybetti.
Alanya'nın Bucakoluk Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda cami imamı Hasan Kollu, bayramın ilk gününde kurbanını kestikten kısa süre sonra aniden fenalaştı. Durumu fark eden ailesi, ilk müdahaleyi yaparken 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kollu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kollu’nun cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.