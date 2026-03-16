Bayramda bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları açık mı, kapalı mı? 20-21-22 Mart çalışma durumu

Ramazan Bayramı'nda bankalar, borsa, kuyumcular, döviz bürolarının çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart 2026 cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek. Resmi tatiller arasında yer alan Ramazan Bayramı'nda üniversiteler, okullar, nüfus müdürlükleri, sosyal güvenlik kurumu, belediyeler, kaymakamlıklar, noterler, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri kapalı olacak. Ramazan Bayramı'nda bankalar, borsa, kuyumcular ve döviz bürolarının çalışma durumu ise gündem oldu. Peki Bayramda bankalar, borsa, kuyumcular, döviz büroları açık mı kapalı mı? İşte 20-21-22 Mart bankalar, borsa, kuyumcular ve döviz bürolarının çalışma durumu...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde bütün özel ve kamu bankaları kapalı olacak. Ramazan Bayramı'nın bir gün öncesi ise arife günü olarak kabul ediliyor. Arife günü yarım gün resmi tatil olduğu için 19 Mart 2026 Perşembe günü bankalar öğlene kadar çalışacaklar. Vatandaşlar mobil bankacılık aracılığıyla ise işlemlerini gerçekleştirmeye devam edecekler.

BORSA İSTANBUL RAMAZAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞMA SAATLERİ BELLİ OLDU

Borsa İstanbul resmi tatil günlerinde aynı bankalarda olduğu gibi hizmet vermiyor. Bu kapsamda 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde Borsa İstanbul kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. 23 Mart 2026 Pazartesi günü ise normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Arife günü ise aynı bankalarda olduğu gibi Borsa İstanbul'da öğle saatlerine kadar açık olacak.

KUYUMCULAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kuyumcuların resmi tatillerde çalışma durumları değişiklik gösteriyor. Bu kapsamda bazı kuyumcular Ramazan Bayramı gibi resmi tatillerde dükkanlarını açmayı tercih ederken, bazıları ise açmayı tercih etmiyor. Bu kapsamda kuyumcuların çalışma durumları bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Vatandaşların kuyumculara giderek birebir bilgi almaları gerekiyor.

DÖVİZ BÜROLARI BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatillerde genel olarak döviz büroları kapalı oluyor. Ancak AVM gibi bölgelerde bulunan bazı döviz büroları açık olmayı tercih edebiliyor. Bu kapsamda döviz bürolarının çalışma durumları da sahiplerinin kararlarına göre değişiklik gösteriyor.