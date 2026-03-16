Bayramda hangi köprüler otoyollar ücretsiz arefe günü geçerli mi?

Ramazan Bayramı için yolculuk planı yapan vatandaşlar, ulaşım giderlerini de hesaplıyor. Bu çerçevede bayramda otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Ramazan Bayramı’nda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi yolları tercih edecek sürücüler, 19-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek bayramda köprülerin bedava olup olmadığını sorguluyor. Ramazan Bayramı tatili boyunca özellikle büyükşehirlerden çıkış güzergâhlarında yoğun trafik yaşanabiliyor. Bu nedenle yetkililer, sürücüleri yola çıkmadan önce planlama yapmaları hususunda uyarıda bulunuyor.

Bayram süresi boyunca trafik denetimleri sıklaştırılıyor.

Otoyollar ve ana arterlerde ilave güvenlik tedbirleri devreye alınıyor.

Dinlenme tesislerinde yoğunluğun yönetilmesi için düzenlemeler yapılıyor.

Uzmanlar, sürücülerin özellikle gece saatlerinde ya da sabahın erken vakitlerinde yola çıkmalarının trafik yoğunluğunu azaltabileceğini ifade ediyor.

OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram dönemlerinde vatandaşların seyahatini kolaylaştırmak amacıyla bazı otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulamaları hayata geçirilebiliyor. Önceki yıllarda yapılan düzenlemelere benzer biçimde, Ramazan Bayramı boyunca belirli otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş imkânı sunulması öngörülüyor. Bu uygulama çoğunlukla Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile İstanbul’daki bazı köprüleri kapsıyor. Ancak yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulaması her zaman geçerli olmayabiliyor. Bu nedenle sürücülerin resmi duyuruları yakından takip etmesi önem arz ediyor.